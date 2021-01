Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Wörth am Rhein - betrunkener Radfahrer beleidigt Supermarktmitarbeiter

Wörth am RheinWörth am Rhein (ots)

Wörth; Am 07.01.2021 kam es um 19:40 Uhr zu einem Polizeieinsatz in einem Supermarkt in der Marktstraße. Ein 57-jähriger Mann, der zuvor mit seinem Elektrofahrrad zu dem Supermarkt gefahren war, beleidigte mehrere Mitarbeiter. Ursächlich war, dass der Mann ankam, als der Markt gerade geschlossen wurde. Als der Mann auch noch anfing nach den Mitarbeitern zu treten und körperlich auf diese los zu gehen, wurde die Polizei verständigt. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme wegen Beleidigung und versuchter Körperverletzung wurde auch noch ein so starker Atemalkoholwert getestet, dass der Mann noch eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr bekommt.

