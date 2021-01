Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in Bäckerei in der Innenstadt

LandauLandau (ots)

Am frühen Freitagmorgen, den 08.01.2021, zwischen 02:00 Uhr 03:00 Uhr, brachen bislang unbekannte Täter in eine Bäckereifiliale in der Königstraße in Landau ein. Nachdem der erste Versuch, eine Seiteneingangstür in der Königsstraße aufzuhebeln, fehlschlug, verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt durch ein Fenster in der Trappengasse und entwendeten Bargeld. Sachdienliche Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalinspektion Landau unter 06341/2870 oder kilandau@polizei.rlp.de entgegen.

