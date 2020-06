Polizei Mönchengladbach

POL-MG: Polizei setzte Pfefferspray gegen Randalierer mit Messer ein

Mönchengladbach (ots)

Am späten Sonntagabend (28.6.2020) haben Polizisten einen Randalierer mit Messer mittels Pfefferspray überwältigt und in Gewahrsam genommen. Bei der Leitstelle der Polizei Mönchengladbach war gegen 21:00 Uhr die Mitteilung eingegangen, dass ein Mann auf der Dohrer Straße randalieren würde. Polizisten trafen den 24-jährigen Randalierer am Einsatzort an und bemerkten, dass er ein Messer in der Hand hatte. Unter Vorhalt der Schusswaffe forderten sie ihn zum Ablegen des Messers auf. Dieser Forderung kam er auch nach langem Zureden nicht nach. Schließlich setzten die Polizisten Pfefferspray ein und überwältigten den Mann. Der offenbar psychisch kranke Mann wurde durch das Ordnungsamt der Stadt Mönchengladbach in ein Fachkrankenhaus eingewiesen.(wr)

