Polizei Dortmund

POL-DO: Zwei Diebe bedrohen Ladendetektive - Polizei sucht Hinweisgeber

Dortmund (ots)

Lfd. Nr.: 0659

Nach einem gestrigen (24.6.) Diebstahl in einem großen Lebensmittelladen an der Bornstraße/ Ecke Bergmannstraße sucht die Polizei Hinweisgeber. Bei der Verfolgung der Tatverdächtigen wurden Ladendetektive mit einer augenscheinlichen Schusswaffe bedroht. Den Männern gelang die Flucht.

Ladendetektive hatten um 23.04 Uhr im Kassenbereich eines großen Lebensmittelhändlers zwei Männer beobachtet, die gerade Tabak einsteckten, ohne zu zahlen. Bei der Verfolgung der mutmaßlichen Diebe zog einer der Tatverdächtigen plötzlich offenbar eine Schusswaffe. Die Detektive alarmierten sofort die Polizei. Verletzt hatte sich niemand. Die Unbekannten flohen in Richtung Stollenpark.

Die Polizei sucht nun dringend Hinweisgeber: Wer hat die beiden augenscheinlich 20-25 Jahre alten Männer (beide 170-180 cm groß) zur Tatzeit in Tatortnähe gesehen?

Einer der Tatverdächtigen hatte zur Tatzeit einen Vollbart, trug ein weißes T-Shirt mit schwarzem Logo, eine blaue Jeanshose mit Rissen an den Beinen, schwarze Schuhe sowie einen weißen Mund- und Nasenschutz. Zum Tatzeitpunkt hatte er eine schwarze Umhängetasche dabei - dieser Mann trug auch die augenscheinliche Waffe.

Sein Komplize trug ebenfalls einen Vollbart, darüber aber einen blauen Mund- und Nasenschutz, außerdem eine rote Jogginghose mit zwei weißen Streifen an den Beinen, eine rote Sweatshirtjacke mit zwei weißen Streifen an den Ärmeln und einem weißen Logo im Rückenbereich, er hatte weiße Schuhe an.

Hinweisgeber melden sich bei der Dortmunder Kripo: 0231- 132- 7441.

Original-Content von: Polizei Dortmund, übermittelt durch news aktuell