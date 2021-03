Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Giengen, Heidenheim, Herbrechtingen - Unter Drogen, nicht versichert und nicht angeschnallt

Zahlreiche Verstöße ahndete die Polizei am Montag in der Region.

Ulm (ots)

Wenig Einsicht zeigte in Herbrechtingen ein 40-Jähriger. Eine Polizeistreife kontrollierte den Mann gegen 11 Uhr, weil an seinem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war. Die Beamten untersagten ihm die Weiterfahrt. Kurze Zeit später sah ihn die Polizei erneut fahrend auf dem Roller. Gegen 21.30 Uhr stoppte eine Polizeistreife in Heidenheim einen 36-Jährigen. Auch er war mit einem nicht versicherten E-Scooter unterwegs. Zudem bestand bei ihm der Verdacht, dass er unter Drogeneinfluss stand. Deshalb musste er eine Blutprobe abgeben. Bereits am Nachmittag kontrollierte die Polizei in Herbrechtingen einen Ford-Fahrer. Auch er stand mutmaßlich unter Drogeneinfluss. Ein Schnelltest verlief bei ihm positiv auf Kokain und Marihuana. Am Morgen habe er einen Joint geraucht, soll er der Polizei gesagt haben. Einen weiteren Autofahrer kontrollierte die Polizei gegen 23.30 Uhr in Heidenheim. Auch er musste eine Blutprobe abgeben, weil er mutmaßlich unter der Einwirkung von Drogen stand. Elf Fahrer stoppte die Polizei, weil sie ohne Gurt in der Heidenheimer Innenstadt unterwegs waren. Zwei weitere hatten ihre Kinder nicht richtig gesichert und sieben benutzten das Handy.

Hinweis: Auch in Zeiten von Corona lässt die Polizei die Verkehrssicherheitsarbeit nicht aus den Augen und führt regelmäßig Kontrollen durch.

+++++0549313+++0548928+++0547429+++0548644+++0547901

Holger Fink, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell