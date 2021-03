Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Erbach - Nicht aufgepasst

Zu wenig Abstand hielt ein Autofahrer am Montag in Erbach ein.

Ulm (ots)

Kurz vor 8 Uhr fuhr der 43-Jährige auf der B311 von Erbach in Richtung Einsingen. Vor ihm stockte der Verkehr und die Autos hatten bereits gehalten. Das übersah der Fahrer des Suzuki und fuhr einer 28-Jährigen in das Heck. Durch die Wucht des Aufpralls schob es den Toyota auf einen davor stehenden Mercedes. Die 28-Jährige erlitt schwere Verletzungen und kam in ein Krankenhaus. Den Schaden an den Autos schätzt die Polizei auf etwa 8.000 Euro. Der Suzuki und Toyota waren nicht mehr fahrbereit.

+++++++ 0543485

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell