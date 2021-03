Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Nicht um den Schaden gekümmert

Nach einem Unfall fuhr ein Unbekannter am Montag in Ulm einfach weiter.

Ulm (ots)

Kurz vor 10 Uhr fuhr die 40-Jährige mit ihrem VW in der Königstraße. Ein unbekannter Autofahre kam ihr entgegen. An einer engen Stelle fuhr sie bereits durch. Der entgegenkommende Autofahrer hielt jedoch nicht an, sondern durchfuhr die Engstelle ebenfalls. Dabei berührten sie die Fahrzeuge seitlich. Der unbekannte Autofahrer fuhr danach einfach weiter. Zurück blieb ein Schaden von etwa 1.500 Euro an dem VW.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

