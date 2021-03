Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Radfahrer passt nicht auf

Leichte Verletzungen erlitt ein Radler am Montag in Ulm.

Der 29-Jährige fuhr gegen 7.30 Uhr vom Blaubeurer Torring in in Richtung Ludwig-Erhard-Brücke. Er bog nach rechts in die Schillerstraße ein. Aus Richtung Ludwig-Erhard-Brücke kam auf dem Radweg ein 12-Jähriger mit seinem Fahrrad. Der Opel Fahrer hatte Vorfahrt. Der Radler fuhr ohne anzuhalten über die Schillerstraße. Der 29-Jährige konnte nicht mehr anhalten und erfasste den 12-Jährigen. Der Radler wurde auf die Motorhaube geworfen und stürzte danach auf die Straße. Bei dem Unfall erlitt der 12-Jährige leichte Verletzungen. Er kam vorsorglich in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

