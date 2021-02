Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Aggressiver Ladendieb

Ludwigshafen (ots)

Ein 35-jähriger Ladendieb versuchte am Donnerstag (25.02.2021) mit seiner Beute zu flüchten. Der Dieb befand sich gegen 17 Uhr in deinem Drogeriemarkt am Rathausplatz und stahl Parfüm im Gesamtwert von über 500 Euro. Als er von einem Angestellten erwischt wurde, flüchtete der 35-Jährige. Der Angestellte nahm die Verfolgung auf und stellte den Dieb. Dieser gab aber nicht so leicht auf und schlug seinem Verfolger ins Gesicht. Die zwischenzeitlich verständigte Polizei beendete letztendlich seine Flucht und nahm den 35-Jährigen fest. Gegen die Festnahme wehrte sich der Mann und trat in Richtung den Polizeibeamten. Anschließend wurde er zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo er in Gewahrsam genommen wurde. Bei dem Einsatz wurden keine Polizeibeamten verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell