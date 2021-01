Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Sachbeschädigung

Nanzdietschweiler (ots)

In der Nacht vom Sonntag, den 17.01.2021; 22:00 Uhr auf Montag, den 18.01.2021; 09:00 Uhr kam es in der Kreuzstraße zu einer Sachbeschädigung. Hierbei wurde bei einem geparkten schwarzen VW Golf ein Reifen zerstochen. Es entstand hierbei Sachschaden in dreistelligem Eurobereich. Die Polizei Kusel sucht Zeugen, die sachdienliche Beobachtungen bezüglich des Ereignisses machen können. Hinweise bitte telefonisch unter 06381-9190 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de . |pikus

