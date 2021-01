Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Schwarzarbeitern auf der Spur

Bild-Infos

Download

Bruchmühlbach-Miesau (ots)

Am Montagmorgen wurde in der Bahnhofstraße in Miesau ein Fahrzeug einer Handwerkerfirma einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Der Transporter war besetzt mit drei Ukrainern im Alter von 22, 48 und 49 Jahren. Laut Reisepässen der Männer waren diese als Touristen in Deutschland. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise darauf, dass die Personen Handwerkertätigkeiten nachgehen und sie sich daher illegal in Deutschland aufhalten . Eine Durchsuchung der Firmenräumlichkeiten wurde durch einen Richter angeordnet. Diese wurde gemeinsam mit der Finanzkontrolle Schwarzarbeit des Zolls durchgeführt. Es wurden Firmenunterlagen sichergestellt, die noch ausgewertet werden müssen. Gegen den 45-jährigen Firmeninhaber wurde ein Ermittlungsverfahren mit dem Verdacht der Beihilfe zum illegalen Aufenthalt und der Einschleusung von Ausländern eingeleitet. Die Ermittlungen dauern an.|pilan DB

Rückfragen bitte an:

Polizei Landstuhl



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell