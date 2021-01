Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Werkzeug von Baustelle gestohlen

Wolfstein (ots)

Unbekannte Diebe transportieren Diebesgut mit Schubkarre ab. Über das Wochenende brachen die Täter eine Tür auf einer Baustelle in der Straße "Pfingstweide" auf und drangen in den Neubau eines geplanten Einkaufsmarktes ein. Hier entwendeten sie dann verschiedene Werkzeuge, unter anderem eine hochwertige Bohrmaschine. Die Reifenspuren der Schubkarren waren am Montagmorgen bei der Tatortaufnahme noch deutlich zu erkennen. Mögliche Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 06382-9110 zu melden. |pilek

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Lauterecken



Telefon: 06382 9110

PILauterecken@Polizei.RLP.de

https://www.polizei.rlp.de/?id=1355



