Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Ankum: Mopedfahrer wurde schwer verletzt

Ankum (ots)

Am Donnerstagabend kam es auf der Nortruper Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem der Fahrer eines Leichtkraftrades schwer verletzt wurde. Der Unfall ereignete sich gegen 18 Uhr, als ein 84-Jähriger mit seinem Mercedes vom Fahrbahnrand (halb Straße, halb Grünstreifen) in Richtung Nortrup anfuhr und in der Folge der 17 Jahre alte Mopedfahrer auf das Heck des SUV auffuhr. Der junge Mann stürzte von seinem Motorrad und rutschte auf den Grünstreifen. Der Nortruper zog sich dabei eine schwere Armverletzung zu und wurde mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell