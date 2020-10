Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück: Pkw am Taxistand mutwillig beschädigt

Osnabrück (ots)

Am Donnerstagabend kam es am Rosenplatz, Höhe Hausnummer 23, zu einer Sachbeschädigung an einem Opel Corsa. Der blaue Opel mit Kennzeichen aus Steinfurt parkte verbotswidrig im Bereich eines Taxistandes. Zwischen 18 Uhr und 18:30 Uhr wurden an dem Fahrzeug die beiden Vorderreifen und der rechte Hinterreifen zerstochen. Wer Beobachtungen zu der Tat machen konnte oder sonst Hinweise auf den Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei unter 0541/327-2115.

