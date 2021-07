Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Diebstahl und Sachbeschädigung an abgestelltem Anhänger

Einbeck (ots)

Kreiensen (rod) In der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag, 7./8. Juli 2021, beschädigten unbekannter Täter das Planenverdeck eines auf dem Rewe-Parkplatz in Kreiensen abgestellten Kfz-Anhängers, indem die Plane des Werbeanhängers aufgeschlitzt wurde. Bereits in den Tagen zuvor wurde das amtliche Kennzeichen des Anhängers entwendet. Durch beide Taten entstand insgesamt ein Sachschaden von über 400 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Einbeck unter der Rufnummer 05561 949780 oder bei der Polizeistation Kreiensen unter 05563 999130 zu melden.

