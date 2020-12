Polizei Duisburg

POL-DU: Alt-Hamborn: Brandeinsatz an der Alleestraße

DuisburgDuisburg (ots)

Am Donnerstagnachmittag (17. Dezember, gegen 14:20 Uhr) waren Polizei und Feuerwehr wegen eines Feuers an der Alleestraße in Einsatz. Es brannte im fünften Stock eines Mehrfamilienhauses. Die Polizei sperrte die Alleestraße zwischen Hamborner Altmarkt und Schleiermannstraße ab. Während der Maßnahmen der Feuerwehr versammelten sich einige Passanten an der polizeilichen Absperrung. Dort kam zu einer Auseinandersetzung zwischen den eingesetzten Polizisten und einem 21-Jährigen. Nach einer Widerstandshandlung brachten ihn die Beamten ins Polizeigewahrsam. Dabei verletzte sich der 21-Jährige und gab an, nach der Entlassung am Abend selbst zum Arzt gehen zu wollen. Nach ersten Erkenntnissen haben in der Wohnung Kleidungsstücke gebrannt. Die Ermittlungen zur Brandursache und zu der Auseinandersetzung dauern an.

