Polizei Duisburg

POL-DU: Bruckhausen: Drei Autos und ein Baum durch Unfall beschädigt

Bild-Infos

Download

DuisburgDuisburg (ots)

Ein 34-jähriger Autofahrer hat am Donnerstagnachmittag (17. Dezember, 16:35 Uhr) seinen Hyundai in einer Grundstückseinfahrt auf der Straße Im Weidkamp wenden wollen. Beim Zurücksetzen traf er dabei mit seinem Heck einen BMW, der in Richtung Papiermühlenstraße unterwegs war. Der BMW wiederum prallte gegen ein geparktes Auto und landete schließlich vor einem Baum. Ein Rettungswagen brachte den 39-jährigen BMW-Fahrer zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

Journalisten wenden sich mit Rückfragen bitte an:

Polizei Duisburg

- Pressestelle -

Polizei Duisburg

Telefon: +49 (0)203 280-1041, -1045, -1046, -1047

Fax: 0203/2801049

E-Mail: pressestelle.duisburg@polizei.nrw.de

https://duisburg.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell