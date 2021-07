Polizei Duisburg

POL-DU: Marxloh/Röttgersbach: 89-Jährige im Jubiläumshain überfallen

Duisburg (ots)

Ein Unbekannter hat am Mittwochnachmittag (14. Juli) gegen 17 Uhr im Jubiläumshain in der Nähe des Wasserspielplatzes eine 89-Jährige überfallen. Der Mann riss so stark an ihrer beigefarbenen Handtasche, dass die Seniorin stürzte und sich verletzte. Sie kam mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Der Räuber flüchtete mit der Beute in Richtung Bayernstraße. Die Frau beschreibt den hell gekleideten Mann als groß und sehr schlank. Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0203 2800 entgegen.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell