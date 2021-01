Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Wohnungsbrand verhindert

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eine Anwohnerin hat in der Nacht zum Donnerstag in der Eierstraße vermutlich Schlimmeres verhindert. Die Frau wählte den Notruf, weil bei einem Nachbarn der Rauchmelder Alarm gab. Die betreffende Wohnung war schnell ausgemacht. Wie sich herausstellte, hatte der 49-jährige Bewohner auf dem Herd Essen zubereitet und vergessen. Währenddessen brannte das Essen auf dem Herd an. Nennenswerter Sachschaden ist nicht entstanden. |elz

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell