Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Teures Bußgeld: Hauptuntersuchung abgelaufen

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Das wird teuer: Weil die Hauptuntersuchung an seinem Auto um mehr als acht Monate abgelaufen ist, muss ein Fahrzeughalter mit einem Bußgeld von mindestens 60 Euro rechnen. Eine Polizeistreife entdeckte den parkenden Wagen am Mittwoch in der Kanalstraße. Neben einem Bußgeld kann auf den Betroffenen auch die Stilllegung seines Fahrzeugs zukommen, sollte er die gestellte Frist zur Beseitigung der Beanstandung nicht einhalten. |erf

