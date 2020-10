Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim, Posthiusstraße - Verkehrsunfallflucht Samstag, 17.10.2020, gegen 13.10 Uhr

Germersheim (ots)

Beim Ausparken gegen anderes Auto gestoßen und abgehauen! Eine 45-jährige Germersheimerin meldete bei der Polizeidienststelle eine Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer war am Samstagmittag vermutlich beim Ein-/ Ausparken auf dem Kaufland-Parkplatz in Germersheim gegen ihren geparkten Pkw gestoßen und abgehauen. Hierbei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500,- Euro. Hinweise nimmt die Polizei Germersheim entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Germersheim

Markus Weber, Polizeihauptkommissar



Telefon: 07274-9580

www.polizei.rlp.de/pd.landau



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell