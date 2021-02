Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tangstedt. Einschleichdiebin erbeutet mehre hundert Euro aus einem Einfamilienhaus - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

In Tangstedt (Krs. Stormarn) ist es am Montag (22.02.2021) in der Zeit zwischen 11.00 und 13:00 Uhr, zu einem Einschleichdiebstahl in ein Einfamilienhaus in der Dorfstraße gekommen. Es wurde Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Eine Seniorin befand sich mit einer Nachbarin im genannten Zeitraum im Garten ihres Einfamilienhauses und bekam nicht mit, das auf der anderen Hausseite eine unbekannte Täterin durch eine unverschlossene Tür das Haus betrat und alle Räumlichkeiten im Erdgeschoß nach Diebesgut durchsuchte.

Die Täterin entkam mit Bargeld im Wert von mehreren hundert Euro, wurde beim Weglaufen aus dem Haus aber von den beiden etwas entfernt stehenden Frauen gesehen und kann wie folgt beschrieben werden:

- weiblich - kräftige Statur - schwarze, hochgesteckte Haare - blaue Leggins - ca. 40-50 Jahre alt - Brillenträgerin.

Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen dieses Einschleichdiebstahls aufgenommen und fragt: Wer hat am Vormittag des 22.02.2021 im Bereich Dorfstraße verdächtige Beobachtungen im Zusammenhang mit dieser Tat gemacht? Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit den Ermittlern unter der Rufnummer 040-52806-0 in Verbindung zu setzen

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell