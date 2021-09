Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Schwer verletzt nach Unfall auf der Holthauser Straße

Hattingen (ots)

Am Dienstagnachmittag fuhr ein 69-jähriger Hattinger mit seinem Pedelec auf der Holthauser Straße auf eine Rotlicht zeigende Ampel zu. Während er darauf wartete, dass die Ampel auf Grün umschaltet, rollte sein Pedelec auf die Straße und er geriet mit dem Vorderreifen des Pedelecs gegen den Anhänger eines vorbeifahrenden VW Transporters. Der 69-Jährige stürzte und verletzte sich schwer am Bein. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

