Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Schwelm- Diebe mit Hang zum Rotwein

Schwelm (ots)

In der Zeit vom 26.09 bis zum 28.09 öffneten unbekannte Täter das Fenster eines Restaurants am Altmarkt. Die Diebe gelangten in das Restaurant und entwendeten etwa zwei Dutzend Flaschen Rotwein und eine Geldbörse mit einem geringen Bargeldbetrag. Hinweise auf die Einbrecher gibt es bislang keine.

