Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Herdecke- Fahrzeug mit Zeitungspaket beworfen

Herdecke (ots)

In der Nacht zu Sonntag warfen Unbekannte in der Mühlenstraße für die Verteilung bestimmte Zeitungspakete auf die Fahrbahn. Gegen 01:00 Uhr und 01:30 Uhr nahmen die Unbekannten die an einer Bushaltestelle abgelegten Pakete und schmissen diese auf die Fahrbahn. Ein 59-jähriger Herdeckers erkannte das Hindernis zu spät und fuhr über ein Paket. Sein Fahrzeug blieb unbeschädigt. Hinweise auf die Täte gibt es bislang keine.

