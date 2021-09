Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Auffahrunfall auf der Hagener Straße

Gevelsberg (ots)

Eine 19-jährige Gevelsbergerin und ein 31-jähriger Ennepetaler fuhren am Samstag hintereinander auf der Hagener Straße in Richtung Ennepetal. Zum Zeitpunkt des Verkehrsunfalls stockte der Verkehr und die 19-Jährige musste mit ihrem Pkw verkehrsbedingt warten. Der 31-jährige Ennepetaler übersah dies und fuhr auf den Pkw der 31-Jährigen auf. Die Fahrerin wurde durch die Wucht des Aufpralls leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis, übermittelt durch news aktuell