Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Sprockhövel- Motorradfahrer auf der Schmiedestraße bei Unfall verletzt

Sprockhövel (ots)

Am Sonntagnachmittag wurde ein 51-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine 60-Jährige fuhr mit ihrem Pkw auf der Schmiedestraße in Richtung Haßlinghausen. In Höhe eines Gartencenters setzte sie zum Abbiegevorgang an, holte ein einem großen Bogen nach links aus, um nach rechts auf das Grundstück abzubiegen. Der hinter ihr fahrende Motorradfahrer ging davon aus, dass die Autofahrerin aufgrund ihres weiten Ausholens nach links abbiegen wollte und überholte den Pkw. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch der Zweiradfahrer stürzte und sich leicht verletzte.

