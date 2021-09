Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Brand in einem Mehrfamilienhaus

Hattingen (ots)

Aus bislang ungeklärter Ursache entstand am Montagmorgen in dem Keller eines Mehrparteienhauses im Westfeld ein Brand. Das Feuer entstand nach bisherigen Erkenntnissen in dem Hausanschlussraum des Hauses. Mitarbeiter eines Energieversorgers erschienen vor Ort und trennten die Versorgungsleitungen. Das Wohnhaus war nicht mehr bewohnbar. Alle Bewohner konnten sich eigenständig eine anderweitige Unterkunft organisieren. Zwei Personen wurden durch Rauchgase leicht verletzt und in ein Krankenhaus verbracht. Die Brandursache wird derzeit durch die Kriminalpolizei ermittelt.

