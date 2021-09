Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Mehrere Wohnmobile aufgebrochen

Hattingen (ots)

Am vergangenen Wochenende wurden in mehrere Wohnmobile eingebrochen, die am Fahrbahnrand am Walzwerk abgestellt waren. Nach bisherigen Erkenntnissen drangen die Täter in drei Wohnmobile ein und entwendeten darin gelagerte Werkzeuge und ein Fernsehgerät. Hinweise auf die Diebe gibt es bislang nicht.

