Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg - Leichverletzter Radfahrer

Gevelsberg (ots)

Am Freitagmorgen befuhr eine 53-jährige Hagenerin mit ihrem VW die Hagener Straße in Fahrtrichtung Gevelsberg Innenstadt. Auf Höhe der Hausnummer 309 beabsichtigte zeitgleich ein 33-jähriger Radfahrer aus Gevelsberg die Fahrbahn von rechts nach links zu überqueren. Hierfür fuhr er über den Bordstein hinaus auf die Fahrbahn und übersah den herannahenden VW. Trotz einer Vollbremsung konnte auch die VW Fahrerin einen Zusammenstoß mit dem Radfahrer nicht mehr verhindern. Durch die Kollision stürzte der Radfahrer vom Fahrrad auf die Fahrbahn. Er wurde mit leichten Verletzungen mittels Rettungswagen in eine nahe gelegenes Krankenhaus verbracht.

