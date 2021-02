Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: versuchter Pkw-Diebstahl

Freiburg (ots)

Ein Unbekannter versuchte am Freitag, 19.02.21, gegen 22.52 Uhr, in der Basler Straße in Otterbach einen Pkw kurzzuschließen. Verkleidungen unterhalb des Lenkrades, um an die Zündkabel zu gelangen, waren schon abmontiert als die Alarmanlage des Fahrzeuges auslöste. Der Unbekannte wurde vom Fahrzeugbenutzer gestört und flüchtete in nördliche Richtung.

