Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Pkw überschlägt sich auf Landstraße

Freiburg (ots)

Eine Pkw-Fahrerin befuhr am Sonntag, 21.02.21, gegen 14.43 Uhr, die Landstraße 139 von Maulburg kommend in Richtung Adelhausen. Kurz vor Adelhausen überholte die Pkw-Fahrerin zwei Kleinkrafträder. Beim anschließenden Einscheren nach dem Überholvorgang verlor die Pkw-Fahrerin wohl die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sie kam nach rechts von der Fahrbahn ab und schleuderte in einen Seitengraben. Hierbei überschlug sich das Fahrzeug. Die Pkw-Fahrerin wurde leicht verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Das Fahrzeug musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt etwa 6.500 Euro (Totalschaden).

