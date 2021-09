Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Ohne Führerschein und unter Drogeneinfluss in Polizeikontrolle geraten

Ennepetal (ots)

Ein 21-jähriger Gevelsberger wurde am Donnerstag, gegen 15:00 Uhr, im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle auf der Strückerberger Straße auf seinem Motorrad angehalten und kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte der Gevelsberger keinen Führerschein vorzeigen und gab an, diesen vergessen zu haben. Eine Überprüfung ergab, dass der Mann derzeit nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Da der 21-Jährige auffällig nervös schien und Hinweise auf einen Drogenkonsum zuließ, wurde ein freiwilliger Test durchgeführt. Dieser bestätigte den Konsum. Der Fahrer wurde zur Polizeiwache gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Das Fahrzeug blieb verschlossen am Kontrollort.

