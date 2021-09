Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepetal- Verkehrsunfall- Gas und Bremse verwechselt

Ennepetal (ots)

Eine Ennepetalerin wurde am Donnerstagabend, gegen 18:00 Uhr, nach einem Verkehrsunfall auf einem Parkplatz an der Lindenstraße mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 59-jährige Ennepetalerin verwechselte beim Einparkvorgang das Bremspedal mit dem Gaspedal und fuhr daraufhin mit ihrem Fahrzeug gegen den Holzzaun des Parkplatzes. Dabei wurde die Fahrerin leicht verletzt.

