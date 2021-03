Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: 15.000 EUR Sachschaden durch Unfall verursacht

Römerberg (ots)

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntag, um 09:53 Uhr, in der Haydnstraße in Römerberg, als ein 51 - Jähriger von der Fahrbahn abkam und mit einem am Fahrbahnrand parkenden PKW kollidierte. Durch den Aufprall wurden beide Fahrzeuge stark beschädigt und Sachschaden von insgesamt ca. 15.000 EUR verursacht. Der Fahrer blieb unverletzt. Nach ersten Ermittlungen könnte ein Sekundenschlaf beim Fahrer ursächlich für den Unfall gewesen sein. Aufgrund der Gefährdung des Straßenverkehrs, wurde gegen den Mann ein Strafverfahren eingeleitet

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell