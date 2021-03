Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Fahrraddieb geschnappt!

Speyer (ots)

Ein im Jahre 2018 begangener Fahrraddiebstahl konnte in der Nacht von Freitag auf Samstag in der Straße Am Rübsamenwühl aufgeklärt werden, als ein 38 - jähriger Radfahrer einer Kontrolle unterzogen wurde. Die Polizisten stellten bei der Überprüfung des Fahrrades fest, dass dieses bereits 2018 gestohlen worden war. Das Fahrrad wurde sichergestellt und ein Strafverfahren gegen den Mann eingeleitet.

