Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Bei Personenkontrolle Drogen aufgefunden

Speyer (ots)

Seltsam verhielt sich am Sonntag, um 17:12 Uhr, ein 23-Jähriger, welcher drei 19 bis 20-jährige Frauen in der Maximilianstraße verfolgte und diese mit unverständlichen Worten ansprach. Der Grund für dieses merkwürdige Verhalten war schnell gefunden: Die Beamten der Polizei Speyer stellten bei dem jungen Mann drogentypische Auffälligkeiten fest. Zudem konnte bei einer Durchsuchung des jungen Mannes eine geringe Menge an Cannabis aufgefunden werden. Die Drogen wurden sichergestellt. Neben einer Anzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz erwartet ihn auch ein Ordnungswidrigkeitenverfahren, da er während seines Aufenthaltes in der Maximilianstraße keine Mund-Nasen-Bedeckung trug, obwohl dies vorgeschrieben ist. Die jungen Frauen kamen mit einem Schock davon.

