Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Motorradfahrer durch Unfall leicht verletzt

Speyer (ots)

Leicht verletzt wurde am Sonntagmorgen, um 09:25 Uhr, ein 55-jähriger Motorradfahrer, als dieser die Conrad-Hist-Straße in Speyer befuhr und mit einem von rechts, aus der Georg-Kerscheinsteiner-Straße kommenden PKW eines 39-Jährigen kollidierte. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt ca. 3000 EUR. Der Motorradfahrer kam bei der Kollision zu Sturz und zog sich leichte Verletzungen zu.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell