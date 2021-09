Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen- Scheibe an VW Golf eingeschlagen

Hattingen (ots)

Am Donnerstag schlugen Unbekannte in der Zeit zwischen 17:00 und 18 Uhr, die Seitenscheibe eines am Ruhrdeich geparkten VW Golf ein. Gestohlen wurde eine Damenhandtasche mit einer Geldbörse und Personaldokumenten der Halterin des VW.

