Bundespolizeidirektion München

Bundespolizeidirektion München: Vandalismus an S-Bahn-Haltepunkt

Bundespolizei sucht nach Verursacher einer Sachbeschädigung in Oberschleißheim

Oberschleißheim (ots)

Am Dienstagnachmittag (6. April) beschädigte ein bislang Unbekannter am S-Bahnhaltepunkt in Oberschleißheim, Lkr. München, mutwillig die Glasschutzscheibe eines Wartehäuschens am Bahnsteig. Dank schneller Reaktion von Zeugen und Beschreibung könnte es gelingen den Täter zu identifizieren.

Sachbeschädigungen und Vandalismus an Haltepunkten der Münchner S-Bahn geschehen meist nachts und oft auch ohne Zeugen. Doch diesmal war es anders.

Gegen 17:00 Uhr ging ein bislang Unbekannter am S-Bahnsteig des S-Bahn-Haltepunktes Oberschleißheim entlang. Bei ihm, ein bislang ebenfalls unbekannter Begleiter. Ohne für Umstehende ersichtlichen Grund warf er plötzlich mit einer Glasflasche gegen die Glasschutzscheibe des Wartehäuschens am Bahnsteig 1 woraufhin diese laut zerbarste.

Nach dem Einwerfen schaute der Unbekannte umstehende, auf die S-Bahn wartende Reisende in bedrohlicher Weise an und verließ mit seinem Begleiter den Bahnsteig. Der Vandale war von der Bahnsteigrückseite gekommen und in Richtung der Hauptseite (Aufzug- und Kioskseite) weggegangen.

Zwei Zeugen, eine 27-jährige Pasingerin und ein 32-jähriger Lohhofer, reagierten blitzschnell und fertigten mit ihren Smartphones Bilder des Unbekannten. Die Münchner Bundespolizei sucht nun mit nachfolgender Personenbeschreibung nach dem Mann und seinem Begleiter und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise zum Gesuchten oder dessen Aufenthaltsort machen können, sich unter der Rufnummer 089/515550-1111 zu melden.

Der Gesuchte ist ca. 170-180 cm groß und vermutlich zwischen 20 und 25 Jahren alt. Er trug zum Tatzeitpunkt eine Brille (runde Glaseinrahmung) und einen weißen FFP2-Mund-Nase-Schutz. Bekleidet war der Unbekannte mit einem dunklen Hoodie, dessen Kapuze er auf dem Kopf trug. Des Weiteren trug er eine dunkle Hose, vermutlich eine Jogginghose, sowie weiße Sportschuhe der Marke Nike mit großem, ggfs. blauen (?) Logo an der Seite. Er könnte sich mit seinem Begleiter in osteuropäischer, evtl. in russischer Sprache verständigt haben.

Die Bundespolizei ermittelt gegen den Unbekannten wegen Sachbeschädigung. Die Höhe des Sachschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Die Videoaufzeichnungen das Haltepunktes Oberschleißheim werden von den Ermittlern noch ausgewertet.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion München, übermittelt durch news aktuell