Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Gevelsberg- Werkzeuge aus Transit gestohlen

Gevelsberg (ots)

Unbekannte schlugen die Heckscheibe eines am Lichteicken geparkten Transportes ein und entwendeten daraus Werkzeuge. In der Zeit von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen machten sich die Täter an dem am Fahrbahnrand geparkten Ford Transit zu schaffen, schlugen das Heckfenster ein und öffneten die Heckklappe. Entwendet wurden hochwertige Werkzeuge.

