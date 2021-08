Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen gesucht

Meppen (ots)

Nachdem es Samstag gegen 18.30 Uhr in einem Wohnhaus an der Straße Am Hemberg zu Streitigkeiten gekommen war, warf ein Anwohner Bierflaschen von seinem Balkon auf die anliegende Straße. Dadurch wurden vermutlich mehrere Fahrzeuge gefährdet. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Rufnummer 05931/9490 zu melden.

