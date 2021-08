Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Ochtrup - Viehtransporter verunfallt

Ochtrup (ots)

Am Sonntag verunglückte auf der A31 in Höhe der Anschlussstelle Ochtrup-Nord ein Tiertransporter. Menschen kamen dabei nicht zu Schaden. Ein 43-Jähriger war mit seinem Viehtransporter, der mit 20 Rindern beladen war, gegen 22.30 Uhr in Richtung Oberhausen unterwegs. Aus bisher ungeklärter Ursache kam das Gespann nach rechts von der Fahrbahn ab. Anschließend kippte der Anhänger im Seitenraum um. Sieben Rinder liefen zunächst auf die Fahrbahn, sechs von ihnen konnten jedoch zügig wieder eingefangen und umgeladen werden. Ein entlaufenes Tier musste vor Ort in Absprache mit dem Veterinäramt fachgerecht erlegt werden. Drei Bullen wurden bei dem Unfall verletzt. Die Autobahn sowie die anliegende Bundesstraße 403 war für mehrere Stunden gesperrt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf etwa 60.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell