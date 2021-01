Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Erneut kann die Polizei in Arnsberg einen Erfolg gegen die Einbruchskriminalität melden: Wie bereits berichtet, wurde am frühen Mittwochmorgen ein 39-jähriger Mann auf frischer Tat am Arnsberger Wertstoffbringhof verhaftet. In der Nacht zum Donnerstag kam es zu zwei weiteren Festnahmen. Zwei Männer waren in eine Lackiererei in der Clemens-August-Straße eingestiegen. Auch in diesem Fall half ein Bürger der Polizei bei der schnellen Festnahme: Eine Zeugin machte gegen 02 Uhr verdächtige Beobachtungen. Aus dem Gebäude der Lackiererei sah sie das Licht einer Taschenlampe und mindestens zwei Personen. Kurz zuvor hatte sie das Zerspringen einer Scheibe gehört. Sie rief umgehend den Polizeiruf 110. Beim Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchtete ein Mann aus dem Gebäude. Er lief in Richtung Nordring. Die Flucht konnte durch die Beamten jedoch auf der Grafenstraße beendet werden. Der Mann wurde gefesselt und zur Polizeiwache gebracht. Der zweite Mann versteckte sich am Ruhrufer, hinter einem Holzverschlag. Nach wenigen Minuten wurde auch er im Rahmen der Fahndung gefunden und festgenommen. Bei einem Täter fanden die Beamten Diebesbeute. Weitere Beute wie Laptop und Musikbox hatten die Täter vor einem Fenster auf der Rückseite des Gebäudes abgelegt. Die beiden 19- und 22-jährigen Zuwanderer wohnen in Arnsberg. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Arnsberg wurden die beiden Männer am Donnertag aus dem Gewahrsam entlassen. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Schmallenberg: Ein Einbruch in ein Tennisheim in der Straße "Auf dem Loh" wurde der Polizei am Mittwoch gemeldet. Zwischen Freitag und Dienstag hatten unbekannte Täter die Eingangstür des Gebäudes aufgehebelt. Aus dem Vereinsheim entwendeten sie einen Flachbildschirm. Hinweise nimmt die Polizei in Schmallenberg unter 0 29 74 - 90 200 entgegen.

