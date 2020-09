Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall auf der K 60 vor Heimertshausen

Fulda (ots)

Im Zusammenhang mit dem tödlichen Verkehrsunfall vor Heimertshausen sucht die Polizei den Fahrer oder die Fahrerin eines roten PKW, der der Motorradgruppe kurz vor Heimertshausen auf der K 60 entgegen kam. Der Fahrer wird gebeten, sich dringend mit der Polizeistation in Alsfeld in Verbindung zu setzen. Die Unfallzeit war am 12.09.2020 gegen 13.30 h. Es handelte sich um eine Gruppe von fünf Motorradfahrern.

Kümpel, KHK und PvD

