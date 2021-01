Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Zeugen meldeten der Polizei am frühen Mittwochmorgen einen Einbrecher auf dem Wertstoffbringhof auf der Hüstener Straße. Der Mann war gegen 03.30 Uhr über einen Zaun auf das Gelände geklettert. Noch vor dem Eintreffen der ersten Streifenwagen flüchtete er in Richtung Ruhr. Im Rahmen der Fahndung fand die Polizei den 39-jährigen Mann in einem Gebüsch. Er versuchte zu flüchten, konnte aber durch die Beamten zu Boden gebracht werden. Gefesselt wurde er anschließend zur Polizeiwache gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hatte er keine Gegenstände entwendet. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann per Haftbefehl gesucht wurde. Im Rahmen eines offenen Vollzugs war er nicht in die Justizvollzugsanstalt zurückgekehrt. Der Mann wird im Laufe des Mittwochs einem Haftrichter vorgestellt.

