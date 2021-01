Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Drei Verletzte auf winterglatter Straße

Winterberg (ots)

Drei verletzte Menschen forderte am Dienstag ein Verkehrsunfall auf der Landstraße 742 zwischen Brunskappel und Siedlinghauen. Um 10.10 Uhr fuhr ein 30-jähriger Autofahrer auf der Landstraße in Richtung Brunskappel. Auf der winterglatten Straße geriet das Auto in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr. Hier kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto eines Winterberger Ehepaares. Durch den Zusammenstoß konnte sich das Ehepaar nicht selbstständig aus dem Auto befreien. Sie wurden durch die Feuerwehr aus dem Fahrzeug gerettet. Das Ehepaar erlitt leichte Verletzungen. Der 30-jährige Autofahrer aus Winterberg wurde schwer verletzt. Alle drei Verletzten wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Pressestelle

Holger Glaremin

Telefon: 0291/9020-1140

E-Mail: pressestelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell