Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Geeste - Zeugen gesucht

Geeste (ots)

Am Freitag kam es auf der A31 bei Geeste zu einer gefährlichen Verkehrssituation. Eine 24-Jährige war mit ihrem Mercedes gegen 13.30 Uhr in Richtung Emden unterwegs. Dabei überholte sie drei Fahrzeuge rechts über den Pannenstreifen und nötigt kurze Zeit später einen weiteren Verkehrsteilnehmer, indem sie ihr Auto stark abbremste. Zeugen und weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 zu melden.

