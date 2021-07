Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch in Pkw/Diebe in Geschäften

Iserlohn (ots)

Am Donnerstag zwischen 9.25 und 21.30 Uhr wurde an einem auf dem Parkplatz der Realschule am Hemberg geparkten schwarzen Renault Twingo eine Seitenscheibe eingeschlagen. So gelangten Unbekannte in das Innere des Fahrzeugs. Sie stahlen ein Navigationsgerät sowie Bargeld. Die Polizei mahnt: Ein Auto ist kein Tresor! Jeder Wertgegenstand, das kann bereits das Kleingeld in der Mittekonsole sein, schafft Tätern Anreize, zuzuschlagen.

Am Donnerstag haben die Diebe auch wieder in Iserlohn zugeschlagen: in Geschäften an der Wermingser Straße und am Theodor-Heuss-Ring. Gegen 11.30 Uhr legte eine 59-jährige Frau ihre Geldbörse kurz auf dem Kassenband eines Kaufhauses am Theodor-Heuss-Ring ab, um in ihrer Handtasche nach Kleingeld zu suchen. Die Kundin kann sich nicht mehr erinnern, ob sie die Börse danach wieder in ihrer Handtasche verstaut hat oder auf dem Kassenband liegen ließ. Im nächsten Geschäft jedenfalls bemerkte sie das Fehlen des Portemonnaies. Etwa eine Stunde später wurde einer 58-jährigen Mendenerin beim Einkaufen in einem Modegeschäft an der Wermingser Straße die Geldbörse aus der Handtasche gezogen. Sie hatte zwar bemerkt, dass ihre Tasche "nach hinten" gezogen wurde, sich dabei jedoch noch nichts gedacht.

