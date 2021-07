Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Kundin abgelenkt und bestohlen

Menden (ots)

Mit einer Frage nach einem Glas Diät-Mayonnaise wurde eine 85-jährige Mendenerin gestern Morgen beim Einkaufen möglicherweise abgelenkt. An der Kasse des Discounters an der Unnaer Straße stellte sie jedenfalls fest, dass ihre Handtasche offen stand und die Geldbörse fehlte. Die einzige "verdächtige" Begegnung während des Einkaufs gegen 11.30 Uhr war die mit dem nur gebrochen Deutsch sprechenden Mann, der sich nach der Mayonnaise erkundigte. Der Unbekannte ist ca. 1,76 Meter groß, wirkte korpulent und war dunkel gekleidet. Die Polizei mahnt weiter zur Vorsicht beim Einkauf in Discountern: Taschendiebe freuen sich über im Einkaufswagen oder an den Wagen gehängte Handtasche. Geschickte Täter schaffen es aber auch, die über der Schulter hängende Handtasche unbemerkt zu öffnen und Portemonnaies herauszuziehen. (cris)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell